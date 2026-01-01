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Producție oprită
DLP9016U/03
Încărcător wireless cu capac cu ventuză
Încarcă-ţi telefonul rapid, fără a-l conecta la priză cu un cablul de încărcare. Încărcare wireless Qi pentru smartphone-uri, tablete şi alte dispozitive cu tehnologie wireless Qi. Opţiuni ieşire wireless : 5 W / 7,5 W / 10 W
Universal
Încărcare rapidă
Încărcare wireless Qi
Încărcarea wireless, tehnologia Qi, este adoptată pe scară largă de smartphone-uri şi alte dispozitive mobile. Încărcătoarele wireless Philips sunt compatibile cu telefoanele şi alte dispozitive cu tehnologie wireless Qi. Nu trebuie decât să pui dispozitivele pe acest suport şi vei beneficia de o experienţă de încărcare fără efort.
Designul subţire şi ergonomic îi permite să se potrivească oriunde, fără efort.
Design anti-alunecare pentru ca tu să îţi poţi ţine telefonul în poziţia dorită, fără ca acesta să alunece din cauza vibraţiilor.
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