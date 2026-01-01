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DLP8720N/00
Acumulator extern subţire şi puternic
Dispui de energie oriunde şi oricând ai nevoie: putere suplimentară pentru mai mult de o încărcare completă. 2 porturi USB îţi permit să încarci 2 dispozitive în acelaşi timp. Capacitate mare de 20000 mAh pentru încărcarea completă de mai multe ori a telefonului. Poate încărca şi o tabletă.
20.000 mAh
USB dublu
Baterie Li-polimer
Chiar şi când nu ai la îndemână un încărcător de maşină sau de perete, poţi să încarci bateria dispozitivului tău cu acest acumulator convenabil. Acumulatorul inteligent furnizează mai întâi alimentare, astfel încât poţi deconecta acumulatorul după utilizare şi poţi să ai în continuare o baterie complet încărcată pe dispozitiv.
Cablul micro USB la USB 2.0 inclus este destinat utilizării cu telefoane mobile, camere digitale şi alte dispozitive portabile cu o conexiune micro USB. Ia-l cu tine, ţine-l la birou sau înlocuieşte un cablu pe care l-ai pierdut pentru a-ţi putea conecta şi încărca dispozitivul oricând când ai nevoie.
Această sursă de alimentare mobilă îţi oferă energie suplimentară pentru mai mult de două reîncărcări complete în mişcare. Ia-o cu tine în călătorii pentru a beneficia de energie de rezervă atunci când ai nevoie.
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