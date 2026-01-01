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Producție oprită
DLP8718NC/00
Acumulator extern subţire şi puternic
Capacitate mare, de 10000 mAh, cu afişaj cu LED-uri al nivelului bateriei. Nu mai ai probleme când telefonul mobil rămâne fără baterie. Este accesoriul ideal pentru călătorii, care îţi alimentează toate dispozitivele mobile.
10.000 mAh
Alb
Port de încărcare USB A şi tip C
Indicatorul LED discret are o lumină blândă pentru a vedea imediat dacă unitatea este pornită.
Chiar şi când nu ai la îndemână un încărcător de maşină sau de perete, poţi să încarci bateria dispozitivului tău cu acest acumulator convenabil. Acumulatorul inteligent furnizează mai întâi alimentare, astfel încât poţi deconecta acumulatorul după utilizare şi poţi să ai în continuare o baterie complet încărcată pe dispozitiv.
Unitatea universală are o conexiune USB pentru utilizare cu dispozitivul USB prin cablul USB al dispozitivului pe care-l deţii deja sau pe care-l poţi achiziţiona separat.
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