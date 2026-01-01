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Producție oprită
DLP8088NC/00
Acumulator extern pentru camping şi multe altele
Acumulator extern puternic pentru utilizare în aer liber cu capacitate ridicată, de 128000 mAh, pentru toate dispozitivele. Intrare şi ieşire c.a. şi c.c. USB-A (QC) şi USB-C (PD), priză c.a. Priză pentru brichetă şi încărcare wireless Qi.
Ieşire c.a./c.c.
Porturi de încărcare USB A şi USB C
Încărcare wireless Qi
QC 3.0 şi PD
Acumulatorul extern pentru utilizare în aer liber asigură alimentare cu curent atât alternativ, cât şi continuu. Foloseşte în siguranţă aparate electrocasnice cu sursă de alimentare Pure Sine Wave sau încarcă-ţi telefonul mobil cu portul de încărcare USB (USB A/USB C).
Afişaj LCD pentru indicarea alimentării
Încărcarea wireless, tehnologia Qi, este adoptată pe scară largă de smartphone-uri şi alte dispozitive mobile. Încărcătoarele wireless Philips sunt compatibile cu telefoanele şi alte dispozitive cu tehnologie wireless Qi. Nu trebuie decât să pui dispozitivele pe acest suport şi vei beneficia de o experienţă de încărcare fără efort.
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