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Producție oprită

Acumulator extern USB

DLP7721N/00

Acumulator extern subţire şi puternic

Dispui de energie oriunde şi oricând ai nevoie: putere suplimentară pentru mai mult de o încărcare completă. 2 porturi USB îţi permit să încarci 2 dispozitive în acelaşi timp. Capacitate mare de 20000 mAh pentru încărcarea completă de mai multe ori a telefonului. Poate încărca şi o tabletă.

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cu o sursă de alimentare de rezervă portabilă

Acumulator extern subţire şi puternic

  • 20.000 mAh

  • USB dublu

  • Baterie Li-polimer

Funcţionează oriunde - excelent când nu eşti lângă o sursă de energie

Chiar şi când nu ai la îndemână un încărcător de maşină sau de perete, poţi să încarci bateria dispozitivului tău cu acest acumulator convenabil. Acumulatorul inteligent furnizează mai întâi alimentare, astfel încât poţi deconecta acumulatorul după utilizare şi poţi să ai în continuare o baterie complet încărcată pe dispozitiv.

Cablu micro USB inclus pentru conectare şi încărcare

Cablul micro USB la USB 2.0 inclus este destinat utilizării cu telefoane mobile, camere digitale şi alte dispozitive portabile cu o conexiune micro USB. Ia-l cu tine, ţine-l la birou sau înlocuieşte un cablu pe care l-ai pierdut pentru a-ţi putea conecta şi încărca dispozitivul oricând când ai nevoie.

Reîncărcaţi-vă dispozitivele în mişcare de mai multe ori

Această sursă de alimentare mobilă îţi oferă energie suplimentară pentru mai mult de două reîncărcări complete în mişcare. Ia-o cu tine în călătorii pentru a beneficia de energie de rezervă atunci când ai nevoie.

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