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DLP7721C/00
20.000 mAh
3 porturi de încărcare USB
QC 3.0 şi PD 3.0
PPS
3 porturi USB pentru a încărca simultan trei dispozitive
Echipat cu port de încărcare rapidă USB-C (Power Delivery) PD de 20 W.
Tehnologia de încărcare rapidă (QC) asigură o încărcare mai rapidă prin creşterea tensiunii şi a curentului. Aceasta utilizează protocolul de încărcare rapidă pentru a optimiza vitezele de încărcare pentru dispozitivele compatibile, reducând timpul de încărcare
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