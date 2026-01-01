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Acumulator extern USB

DLP7721C/00

Acumulator extern puternic
Capacitate mare de 20.000 mAh cu baterie Li-polimer sigură. Nu mai ai griji când telefonul mobil rămâne fără baterie. Încarcă-ţi rapid dispozitivul cu USB-C PD 3.0 de max. 20 W sau portul USB-A cu QC 3.0 cu putere de ieşire de max. 18 W.
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cu o sursă de alimentare de rezervă portabilă

Acumulator extern puternic

  • 20.000 mAh

  • 3 porturi de încărcare USB

  • QC 3.0 şi PD 3.0

  • PPS

3 porturi USB încarcă trei dispozitive simultan

3 porturi USB pentru a încărca simultan trei dispozitive

Port de încărcare USB-C PD de 20 W

Echipat cu port de încărcare rapidă USB-C (Power Delivery) PD de 20 W.

USB-A cu încărcare rapidă QC

Tehnologia de încărcare rapidă (QC) asigură o încărcare mai rapidă prin creşterea tensiunii şi a curentului. Aceasta utilizează protocolul de încărcare rapidă pentru a optimiza vitezele de încărcare pentru dispozitivele compatibile, reducând timpul de încărcare

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