Acumulator extern puternic

Capacitate mare de 20.000 mAh cu baterie Li-polimer sigură. Nu mai ai griji când telefonul mobil rămâne fără baterie. Încarcă-ţi rapid dispozitivul cu USB-C PD 3.0 de max. 20 W sau portul USB-A cu QC 3.0 cu putere de ieşire de max. 18 W.