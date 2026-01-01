Acumulator extern versatil de voiaj

Cu o capacitate de 5000 mAh cu ştechere de schimb, este produsul ideal pentru călătorii. Ştecherele includ tipurile pentru UE, AU, UK şi SUA şi îţi permit să încarci direct de la priză. Nu mai ai griji când trebuie să îţi încarci dispozitivul mobil sau când trebuie să încarci acumulatorul extern în străinătate.