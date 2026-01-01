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Producție oprită
DLP5751T/00
Acumulator extern versatil de voiaj
Cu o capacitate de 5000 mAh cu ştechere de schimb, este produsul ideal pentru călătorii. Ştecherele includ tipurile pentru UE, AU, UK şi SUA şi îţi permit să încarci direct de la priză. Nu mai ai griji când trebuie să îţi încarci dispozitivul mobil sau când trebuie să încarci acumulatorul extern în străinătate.
5.000 mAh
QC 3,0 şi PD
Portul USB-A şi portul USB-C încarcă simultan două dispozitive. Portul USB-A funcţionează cu majoritatea dispozitivelor încărcate prin USB, iar portul USB-C este conectorul de încărcare de ultimă generaţie utilizat în prezent pentru dispozitive mobile precum telefoanele mobile, camerele video exterioare şi tabletele.
Indicatorul LED discret are o lumină blândă pentru a vedea imediat dacă unitatea este pornită.
Chiar şi când nu ai la îndemână un încărcător de maşină sau de perete, poţi să încarci bateria dispozitivului tău cu acest acumulator convenabil. Acumulatorul inteligent furnizează mai întâi alimentare, astfel încât poţi deconecta acumulatorul după utilizare şi poţi să ai în continuare o baterie complet încărcată pe dispozitiv.
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