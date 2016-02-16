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Producție oprită

Acumulator extern USB

DLP3602U/10

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| (1) Recenzie

Reîncărcaţi de mai multe ori în deplasare

Beneficiază de alimentare oricând şi oriunde ai nevoie: acumulatorul îţi oferă acel surplus de energie necesar pentru mai mult de o încărcare completă. Două porturi USB îţi permit să încarci două dispozitive simultan. Încărcare foarte rapidă cu 2,1 A.

Vezi toate beneficiile

cu o sursă de alimentare de rezervă portabilă

Reîncărcaţi de mai multe ori în deplasare

  • Universal

Încărcare rapidă 5 V/2,1 A

Led indicator de alimentare pentru a confirma starea dintr-o privire

Lumina LED de alimentare se aprinde la apăsarea unui buton pentru a-ţi indica imediat starea de încărcare a acumulatorului.

Reîncărcaţi-vă dispozitivele în mişcare de mai multe ori

Această sursă de alimentare mobilă vă oferă energie suplimentară pentru mai mult de două reîncărcări complete în mişcare. Luaţi-l cu dvs. în călătorii pentru a beneficia de energie de rezervă atunci când aveţi nevoie.

Specificaţii tehnice

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