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Producție oprită
DLP3602U/10
Reîncărcaţi de mai multe ori în deplasare
Beneficiază de alimentare oricând şi oriunde ai nevoie: acumulatorul îţi oferă acel surplus de energie necesar pentru mai mult de o încărcare completă. Două porturi USB îţi permit să încarci două dispozitive simultan. Încărcare foarte rapidă cu 2,1 A.
Universal
Lumina LED de alimentare se aprinde la apăsarea unui buton pentru a-ţi indica imediat starea de încărcare a acumulatorului.
Această sursă de alimentare mobilă vă oferă energie suplimentară pentru mai mult de două reîncărcări complete în mişcare. Luaţi-l cu dvs. în călătorii pentru a beneficia de energie de rezervă atunci când aveţi nevoie.