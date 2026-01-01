Încărcător de perete cu 2 porturi USB-C şi port USB-A

Încarcă-ţi laptopul şi cele mai recente dispozitive folosind portul USB-C. Acceptă modulele de încărcare PD3.0 şi QC 4+ pentru a reduce la minimum timpul de încărcare. Cu portul USB-A îţi poţi încărca simultan şi alte dispozitive. Disponibil cu mufe detaşabile pentru UE, UK şi AU.