ProduseAsistență

-15% la prima comandă

Livrare gratuită

30 de zile de retur gratuit

Informații de legalitate

Toate seriile

  • Imagine primară
  • Fotografie ambalaj
  • Imagine primară
  • Fotografie ambalaj

Încărcător de perete

DLP2682CW/00

Încărcător de perete cu 2 porturi USB-C şi port USB-A

Încarcă-ţi laptopul şi cele mai recente dispozitive folosind portul USB-C. Acceptă modulele de încărcare PD3.0 şi QC 4+ pentru a reduce la minimum timpul de încărcare. Cu portul USB-A îţi poţi încărca simultan şi alte dispozitive. Disponibil cu mufe detaşabile pentru UE, UK şi AU.

Vezi toate beneficiile

65 W cu QC 4+ şi PD 3.0

Încărcător de perete cu 2 porturi USB-C şi port USB-A

  • Porturi de încărcare USB A şi USB C

  • Funcţie de alimentare

  • QC 4+

  • PPS

Port USB-C cu compatibilitate Power Delivery

USB-C este cel mai recent standard pentru conectorii de încărcare, adoptat acum de dispozitive mobile precum telefoane celulare, camere şi tablete. PD (Power delivery) este standardul USB pentru alimentarea cu energie pentru mai multă putere şi încărcare mai rapidă.

Protecție inteligentă împotriva supraîncălzirii, supratensiunii & supracurentului

Protecție inteligentă împotriva supraîncălzirii, supratensiunii și supracurentului

Încărcător de perete cu tehnologie GaN

Încărcătoarele de perete care adoptă tehnologia GaN (nitrură de galiu) vor utiliza mai puţine componente electrice, cu performanţe termice mai bune. Încărcătoarele compacte pot furniza mai multă energie cu timpi de încărcare mai rapizi. Puterea crescută este capabilă să alimenteze laptopurile moderne cu conexiune USB-C.

Specificaţii tehnice

Obţine asistenţă pentru acest produs

Găseşte întrebări frecvente, manuale de utilizare, informaţii privind siguranţa şi sfaturi

Recenzii

Obține -15% reducere la abonare

  • Oferte exclusive și coduri de reducere
  • Acces la reducerile lunare
  • Sfaturi și trucuri pentru produsele Philips

Doresc să primesc comunicări promoționale despre produsele, serviciile, evenimentele și promoțiile Philips, pe baza preferințelor și comportamentului meu. Mă pot dezabona în orice moment.

  • Oferte exclusive și coduri de reducere
  • Acces la reducerile lunare
  • Sfaturi și trucuri pentru produsele Philips