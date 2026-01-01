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DLP2682CW/00
Încărcător de perete cu 2 porturi USB-C şi port USB-A
Încarcă-ţi laptopul şi cele mai recente dispozitive folosind portul USB-C. Acceptă modulele de încărcare PD3.0 şi QC 4+ pentru a reduce la minimum timpul de încărcare. Cu portul USB-A îţi poţi încărca simultan şi alte dispozitive. Disponibil cu mufe detaşabile pentru UE, UK şi AU.
Porturi de încărcare USB A şi USB C
Funcţie de alimentare
QC 4+
PPS
USB-C este cel mai recent standard pentru conectorii de încărcare, adoptat acum de dispozitive mobile precum telefoane celulare, camere şi tablete. PD (Power delivery) este standardul USB pentru alimentarea cu energie pentru mai multă putere şi încărcare mai rapidă.
Protecție inteligentă împotriva supraîncălzirii, supratensiunii și supracurentului
Încărcătoarele de perete care adoptă tehnologia GaN (nitrură de galiu) vor utiliza mai puţine componente electrice, cu performanţe termice mai bune. Încărcătoarele compacte pot furniza mai multă energie cu timpi de încărcare mai rapizi. Puterea crescută este capabilă să alimenteze laptopurile moderne cu conexiune USB-C.
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