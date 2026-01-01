Încărcător de perete de voiaj cu porturi 1C 1A

Ideal pentru călătorii cu 4 ştechere de schimb şi husă. Încarcă-ţi cele mai recente dispozitive de la portul USB-C cu suport PD pentru a optimiza puterea de încărcare şi a reduce la minimum timpul de încărcare. De asemenea, foloseşte portul USB-A pentru încărcarea altor dispozitive în paralel.