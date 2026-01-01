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Producție oprită
DLP2621T/00
Încărcător de perete de voiaj cu porturi 1C 1A
Ideal pentru călătorii cu 4 ştechere de schimb şi husă. Încarcă-ţi cele mai recente dispozitive de la portul USB-C cu suport PD pentru a optimiza puterea de încărcare şi a reduce la minimum timpul de încărcare. De asemenea, foloseşte portul USB-A pentru încărcarea altor dispozitive în paralel.
Alimentare de 30 W
Funcţie de alimentare
2 porturi USB încarcă simultan două dispozitive
Protecţie inteligentă la supraîncălzire, supratensiune şi supracurent
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