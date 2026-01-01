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Producție oprită

Încărcător USB de voiaj

DLP2621T/00

Încărcător de perete de voiaj cu porturi 1C 1A

Ideal pentru călătorii cu 4 ştechere de schimb şi husă. Încarcă-ţi cele mai recente dispozitive de la portul USB-C cu suport PD pentru a optimiza puterea de încărcare şi a reduce la minimum timpul de încărcare. De asemenea, foloseşte portul USB-A pentru încărcarea altor dispozitive în paralel.

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Putere de ieşire de 30 W cu alimentare

Încărcător de perete de voiaj cu porturi 1C 1A

  • Alimentare de 30 W

  • Funcţie de alimentare

2 porturi USB încarcă simultan două dispozitive

2 porturi USB încarcă simultan două dispozitive

Compatibil cu tablete, smartphone-uri şi majoritatea dispozitivelor USB

Protecţie inteligentă la supraîncălzire, supratensiune şi supracurent

Protecţie inteligentă la supraîncălzire, supratensiune şi supracurent

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