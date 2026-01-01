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Producție oprită
DLP1010C/00
Acumulator extern subţire şi puternic
Capacitate mare de 10000 mAh cu baterie Li-polimer sigură. Nu mai ai griji când telefonul mobil rămâne fără baterie. USB-C cu PD maximizează puterea pentru încărcarea celui mai recent dispozitiv al tău.
Indicatorul LED discret are o lumină blândă pentru a vedea imediat dacă unitatea este pornită.
Chiar şi când nu ai la îndemână un încărcător de maşină sau de perete, poţi să încarci bateria dispozitivului tău cu acest acumulator convenabil. Acumulatorul inteligent furnizează mai întâi alimentare, astfel încât poţi deconecta acumulatorul după utilizare şi poţi să ai în continuare o baterie complet încărcată pe dispozitiv.
2 porturi USB încarcă simultan două dispozitive
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