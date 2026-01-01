Carcasă ultrasubţire

Această carcasă subţire, dură combină protecţia puternică şi greutatea redusă, pentru o protecţie durabilă a iPad-ului, care este uşor de transportat când sunteţi în mişcare. Plasticul dur protejează partea posterioară şi marginile dispozitivului dvs., permiţând, în acelaşi timp, acces total la comenzi.