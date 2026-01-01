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Producție oprită

Carcasă dură

DLN1774/10

Carcasă ultrasubţire

Această carcasă subţire, dură combină protecţia puternică şi greutatea redusă, pentru o protecţie durabilă a iPad-ului, care este uşor de transportat când sunteţi în mişcare. Plasticul dur protejează partea posterioară şi marginile dispozitivului dvs., permiţând, în acelaşi timp, acces total la comenzi.

Vezi toate beneficiile

pentru protecţie modernă

Carcasă ultrasubţire

  • pentru iPad 2

Acces la toate comenzile şi la conectorul de andocare

Orificiile acestei huse vă permit un acces confortabil la toate comenzile şi la conectorul de andocare, astfel încât puteţi utiliza dispozitivul în timp ce este protejat în interiorul acesteia.

Carcasă din policarbonat transparentă

Această carcasă rigidă este confecţionată dintr-un policarbonat dur, astfel încât oferă o protecţie puternică, transparentă pentru dispozitivul dumneavoastră.

Protecţie rapidă şi uşoară dintr-o mişcare

Această carcasă este fabricată dintr-un material durabil care este personalizat pentru a se potrivi perfect dispozitivului. Carcasa se rapid şi uşor, adăugând un nivel de protecţie dispozitivului dvs.

Specificaţii tehnice

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