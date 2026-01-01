Livrare gratuită
30 de zile de retur gratuit
Producție oprită
DLN1774/10
Carcasă ultrasubţire
Această carcasă subţire, dură combină protecţia puternică şi greutatea redusă, pentru o protecţie durabilă a iPad-ului, care este uşor de transportat când sunteţi în mişcare. Plasticul dur protejează partea posterioară şi marginile dispozitivului dvs., permiţând, în acelaşi timp, acces total la comenzi.
pentru iPad 2
Orificiile acestei huse vă permit un acces confortabil la toate comenzile şi la conectorul de andocare, astfel încât puteţi utiliza dispozitivul în timp ce este protejat în interiorul acesteia.
Această carcasă rigidă este confecţionată dintr-un policarbonat dur, astfel încât oferă o protecţie puternică, transparentă pentru dispozitivul dumneavoastră.
Această carcasă este fabricată dintr-un material durabil care este personalizat pentru a se potrivi perfect dispozitivului. Carcasa se rapid şi uşor, adăugând un nivel de protecţie dispozitivului dvs.