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Producție oprită

Carcasă tip husă

DLN1761/10

Protecţia îmbunătăţită a iPad-ului

Utilizaţi husa cu trei straturi ca pe o carcasă de transport independentă pentru iPad sau profitaţi de designul său elegant şi introduceţi-o în geantă. Un strat exterior durabil, un strat de mijloc cu spumă cu celule de aer şi interiorul moale, fără scame, asigură protecţia totală a iPad-ului.

Vezi toate beneficiile

cu construcţie cu trei straturi subţiri

Protecţia îmbunătăţită a iPad-ului

  • pentru iPad 2

Design simplu, elegant

Această carcasă este proiectată să vă asigure protecţie pentru dispozitiv - cu stil.

Designul subţire intră cu uşurinţă în geanta dvs.

Această carcasă este proiectată pentru a adăuga protecţie cu volum minim, astfel încât să puteţi transporta uşor dispozitivul în geantă sau în rucsac pentru protecţie în timpul călătoriei.

Design comod şi elegant

Designul comod şi elegant se încadrează oriunde.

Specificaţii tehnice

Manuale şi documentaţie

Broşură comercială localizată

  • PDF fişier, 735.5 kB
  • 21 November 2023

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