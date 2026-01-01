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Producție oprită
DLN1761/10
Protecţia îmbunătăţită a iPad-ului
Utilizaţi husa cu trei straturi ca pe o carcasă de transport independentă pentru iPad sau profitaţi de designul său elegant şi introduceţi-o în geantă. Un strat exterior durabil, un strat de mijloc cu spumă cu celule de aer şi interiorul moale, fără scame, asigură protecţia totală a iPad-ului.
pentru iPad 2
Această carcasă este proiectată să vă asigure protecţie pentru dispozitiv - cu stil.
Această carcasă este proiectată pentru a adăuga protecţie cu volum minim, astfel încât să puteţi transporta uşor dispozitivul în geantă sau în rucsac pentru protecţie în timpul călătoriei.
Designul comod şi elegant se încadrează oriunde.