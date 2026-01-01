Protecţia îmbunătăţită a iPad-ului

Utilizaţi husa cu trei straturi ca pe o carcasă de transport independentă pentru iPad sau profitaţi de designul său elegant şi introduceţi-o în geantă. Un strat exterior durabil, un strat de mijloc cu spumă cu celule de aer şi interiorul moale, fără scame, asigură protecţia totală a iPad-ului.