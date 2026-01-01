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Producție oprită

Carcasă moale

DLN1757/10

O potrivire perfectă

Această carcasă moale şi pliabilă dispune de un design care înfăşoară complet pentru protecţia întreagă a iPad-ului cu o prindere uşoară şi cu o fixare fermă. Materialul translucid ShockStop absoarbe şocurile şi înveleşte dispozitivul, asigurând în acelaşi timp acces la toate funcţiile şi porturile.

Vezi toate beneficiile

pentru protecţie şi prindere iPad

O potrivire perfectă

  • pentru iPad 2

Funcţionalitate iPad completă şi protecţie

Bucuraţi-vă de funcţionalitatea completă a iPad-ului în timp ce acesta este protejat de carcasa cu deschideri pentru comutatorul de pornire/oprire, conectorul de andocare şi difuzorul.

Protecţie rapidă şi uşoară dintr-o mişcare

Această carcasă este fabricată dintr-un material durabil care este personalizat pentru a se potrivi perfect dispozitivului. Carcasa se rapid şi uşor, adăugând un nivel de protecţie dispozitivului dvs.

Protecţie completă pentru colţuri şi partea frontală

Materialul acestei carcase se înfăşoară din spate în faţă, oferind protecţie pentru colţurile şi conturul părţii frontale a dispozitivului dvs.

Specificaţii tehnice

Manuale şi documentaţie

Broşură comercială localizată

  • PDF fişier, 427.9 kB
  • 21 July 2026

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