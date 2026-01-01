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Producție oprită
DLN1757/10
O potrivire perfectă
Această carcasă moale şi pliabilă dispune de un design care înfăşoară complet pentru protecţia întreagă a iPad-ului cu o prindere uşoară şi cu o fixare fermă. Materialul translucid ShockStop absoarbe şocurile şi înveleşte dispozitivul, asigurând în acelaşi timp acces la toate funcţiile şi porturile.
pentru iPad 2
Bucuraţi-vă de funcţionalitatea completă a iPad-ului în timp ce acesta este protejat de carcasa cu deschideri pentru comutatorul de pornire/oprire, conectorul de andocare şi difuzorul.
Această carcasă este fabricată dintr-un material durabil care este personalizat pentru a se potrivi perfect dispozitivului. Carcasa se rapid şi uşor, adăugând un nivel de protecţie dispozitivului dvs.
Materialul acestei carcase se înfăşoară din spate în faţă, oferind protecţie pentru colţurile şi conturul părţii frontale a dispozitivului dvs.