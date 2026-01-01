O potrivire perfectă

Această carcasă moale şi pliabilă dispune de un design care înfăşoară complet pentru protecţia întreagă a iPad-ului cu o prindere uşoară şi cu o fixare fermă. Materialul translucid ShockStop absoarbe şocurile şi înveleşte dispozitivul, asigurând în acelaşi timp acces la toate funcţiile şi porturile.