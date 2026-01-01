Hub USB-C 3.1 care poate fi extins într-un mini HUB cu 5 porturi

Un hub USB-C 3.1 versatil ce poate fi extins la 5 porturi: USB-C PD3.0, HDMI 4K şi 3 porturi USB-A 3.0 cu viteză de transfer de 5 Gbps. 100 W putere max. de ieşire pentru tipul C. 17 W putere max. de ieşire pentru USB-A.