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DLK5528C/00
Hub USB-C 3.1 care poate fi extins într-un mini HUB cu 5 porturi
Un hub USB-C 3.1 versatil ce poate fi extins la 5 porturi: USB-C PD3.0, HDMI 4K şi 3 porturi USB-A 3.0 cu viteză de transfer de 5 Gbps. 100 W putere max. de ieşire pentru tipul C. 17 W putere max. de ieşire pentru USB-A.
USB 3.1 de tip C
USB 3.0
PD3.0
Mai multe porturi USB-C şi USB-A îţi permit să îţi extinzi MacBook/MacBook Pro sau alt dispozitiv compatibil cu USB-C pentru a conecta toate dispozitivele USB de care ai nevoie în timp ce le încarci prin încărcătorul USB-C.
HDMI este o interfaţă multimedia de înaltă definiţie. Este o conexiune digitală directă care poate transmite imagini video de înaltă definiţie, precum şi semnal audio digital pe mai multe canale. Prin eliminarea conversiei în semnal analogic, oferă o calitate perfectă a imaginii şi a sunetului, fără zgomote. HDMI este un format complet compatibil cu DVI.
Acceptă rata de transfer de 5 Gbps prin USB 3.0 de mare viteză.
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