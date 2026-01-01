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Producție oprită
DLK5527C/00
Hub USB-C 3.1 care poate fi extins într-un mini HUB cu 4 porturi
Un hub USB-C 3.1 versatil care poate fi extins într-un hub cu 4 porturi: inclusiv trei porturi USB-A 3.0, USB-C de încărcare
USB 3.1 de tip C
USB 3.0
Acceptă rata de transfer de 5 Gbps prin USB 3.0 de mare viteză.
Acceptă rata de transfer de date de 480 Mbps prin USB 2.0 de mare viteză
Acceptă viteze de transfer superrapide prin USB 3.0, de 5 Gbps, fiind compatibil şi cu viteza de transfer prin USB 2.0 de 480 Mbps.
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