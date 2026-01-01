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Producție oprită

Hub USB C

DLK5527C/00

Hub USB-C 3.1 care poate fi extins într-un mini HUB cu 4 porturi

Un hub USB-C 3.1 versatil care poate fi extins într-un hub cu 4 porturi: inclusiv trei porturi USB-A 3.0, USB-C de încărcare

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Hub USB-C 3.1 care poate fi extins într-un mini HUB cu 4 porturi

  • USB 3.1 de tip C

  • USB 3.0

Acceptă transferul de date prin USB 3.0

Acceptă rata de transfer de 5 Gbps prin USB 3.0 de mare viteză.

Acceptă transferul de date prin USB 2.0

Acceptă rata de transfer de date de 480 Mbps prin USB 2.0 de mare viteză

Compatibil cu versiunile anterioare USB 3.0

Acceptă viteze de transfer superrapide prin USB 3.0, de 5 Gbps, fiind compatibil şi cu viteza de transfer prin USB 2.0 de 480 Mbps.

Specificaţii tehnice

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