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Producție oprită

Stick pentru selfie

DLK3605L/00

Stick pentru selfie simplu şi convenabil

Corpul produsului adoptă un mâner glisant şi retractabil care poate fi uşor redus într-un trepied şi o telecomandă care poate fi separată de corp. Unghi reglabil, câmp vizual mai larg.

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Control cu un singur buton

Stick pentru selfie simplu şi convenabil

Butonul cu reglare uşoară oferă unghiuri de vizualizare de 360 grade

Butonul cu reglare uşoară oferă unghiuri de vizualizare de 360 grade

Blochează în siguranţă şi eliberează telefonul prin simpla apăsare cu degetul

Blochează în siguranţă şi eliberează telefonul prin simpla apăsare cu degetul

Mufă pliabilă pentru portabilitate optimă

Mufa este proiectată astfel încât să poată fi pliată când nu este utilizată, pentru a spori portabilitatea în mişcare.

Specificaţii tehnice

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