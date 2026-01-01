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Producție oprită
DLK3605L/00
Stick pentru selfie simplu şi convenabil
Corpul produsului adoptă un mâner glisant şi retractabil care poate fi uşor redus într-un trepied şi o telecomandă care poate fi separată de corp. Unghi reglabil, câmp vizual mai larg.
Butonul cu reglare uşoară oferă unghiuri de vizualizare de 360 grade
Blochează în siguranţă şi eliberează telefonul prin simpla apăsare cu degetul
Mufa este proiectată astfel încât să poată fi pliată când nu este utilizată, pentru a spori portabilitatea în mişcare.
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