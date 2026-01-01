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Producție oprită
DLC5206C/00
Cablu premium împletit USB-C la USB-C
Cablu premium cu o lungime de 6 ft pentru flexibilitate sporită la încărcarea dispozitivelor compatibile cu USB-C
Încărcare şi sincronizare
2 m
Cablu împletit negru
Uneori, ai nevoie de un cablu mai lung pentru acces mai bun şi comoditate sporită.
Cablu de încărcare testat la solicitări intense de peste 10.000 de ori, pentru utilizare intensă
Acceptă rata de transfer de 5 Gbps prin USB 3.0 de mare viteză.
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