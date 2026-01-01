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Producție oprită

USB-C la USB-C

DLC5206C/00

Cablu premium împletit USB-C la USB-C

Cablu premium cu o lungime de 6 ft pentru flexibilitate sporită la încărcarea dispozitivelor compatibile cu USB-C

Vezi toate beneficiile

Cablu premium împletit USB-C la USB-C

  • Încărcare şi sincronizare

  • 2 m

  • Cablu împletit negru

Cablu foarte lung pentru acces uşor şi comoditate

Uneori, ai nevoie de un cablu mai lung pentru acces mai bun şi comoditate sporită.

Testat la solicitări intense de peste 10.000 de ori

Cablu de încărcare testat la solicitări intense de peste 10.000 de ori, pentru utilizare intensă

Acceptă transferul de date prin USB 3.0

Acceptă rata de transfer de 5 Gbps prin USB 3.0 de mare viteză.

Specificaţii tehnice

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