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Producție oprită

Cablu USB-C la Lightning

DLC5204L/00

Cablu premium împletit USB-C la Lightning

Vei avea nevoie de acest cablu USB-C la Lightning pentru a obţine putere maximă de la încărcătorul compatibil PD pentru iPhone şi iPad. Cablu premium cu o lungime de 4 picioare pentru flexibilitate sporită.

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Cablu premium împletit USB-C la Lightning

  • Încărcare şi sincronizare

  • 1,2 metri/4 picioare

  • Cablu împletit negru

  • Funcţie de alimentare

Este un cablu excelent de rezervă sau de schimb de avut la îndemână

Ia-l cu tine, ţine-l la birou sau înlocuieşte un cablu pe care l-ai pierdut, astfel încât să te poţi conecta şi să-ţi poţi încărca dispozitivul oricând ai nevoie.

Testat la solicitări intense de peste 10.000 de ori

Cablu de încărcare testat la solicitări intense de peste 10.000 de ori, pentru utilizare intensă

Funcţionează cu încărcătoarele USB de perete sau auto existente

Funcţionează cu oricare dintre sursele de alimentare existente pe bază de USB – de perete, auto sau de la computer – pentru încărcare convenabilă oriunde ai nevoie.

Specificaţii tehnice

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