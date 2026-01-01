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Producție oprită
DLC5204L/00
Cablu premium împletit USB-C la Lightning
Vei avea nevoie de acest cablu USB-C la Lightning pentru a obţine putere maximă de la încărcătorul compatibil PD pentru iPhone şi iPad. Cablu premium cu o lungime de 4 picioare pentru flexibilitate sporită.
Încărcare şi sincronizare
1,2 metri/4 picioare
Cablu împletit negru
Funcţie de alimentare
Ia-l cu tine, ţine-l la birou sau înlocuieşte un cablu pe care l-ai pierdut, astfel încât să te poţi conecta şi să-ţi poţi încărca dispozitivul oricând ai nevoie.
Cablu de încărcare testat la solicitări intense de peste 10.000 de ori, pentru utilizare intensă
Funcţionează cu oricare dintre sursele de alimentare existente pe bază de USB – de perete, auto sau de la computer – pentru încărcare convenabilă oriunde ai nevoie.
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