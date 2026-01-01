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Producție oprită

Cablu USB la Micro USB

DLC5203U/00

Cablu premium împletit USB-A la Micro

Funcţionează cu încărcătorul USB existent de perete sau de maşină, cu mufă USB Micro. Este un cablu excelent de rezervă sau de schimb!

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Cablu premium împletit USB-A la Micro

  • Încărcare şi sincronizare

  • 1 metru / 3,2 ft.

  • Cablu împletit negru

Kevlar adăugat cablului pentru rezistenţă sporită

Kevlar adăugat cablului de încărcare pentru rezistenţă superioară

Testat la solicitări intense de peste 10.000 de ori

Cablu de încărcare testat la solicitări intense de peste 10.000 de ori, pentru utilizare intensă

Acceptă transferul de date prin USB 2.0

Acceptă rata de transfer de date de 480 Mbps prin USB 2.0 de mare viteză

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