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Producție oprită
DLC5203U/00
Cablu premium împletit USB-A la Micro
Funcţionează cu încărcătorul USB existent de perete sau de maşină, cu mufă USB Micro. Este un cablu excelent de rezervă sau de schimb!
Încărcare şi sincronizare
1 metru / 3,2 ft.
Cablu împletit negru
Kevlar adăugat cablului de încărcare pentru rezistenţă superioară
Cablu de încărcare testat la solicitări intense de peste 10.000 de ori, pentru utilizare intensă
Acceptă rata de transfer de date de 480 Mbps prin USB 2.0 de mare viteză
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