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Producție oprită
DLC3522C/00
Cablu premium USB-C la USB-C
Cablu premium cu o lungime de 0,5 metri pentru flexibilitate sporită la încărcarea dispozitivelor compatibile cu USB-C
Încărcare şi sincronizare
0,5 m
Negru
Acceptă rata de transfer de date de 480 Mbps prin USB 2.0 de mare viteză
Conector USB de tip C pentru încărcare rapidă cu cele mai recente dispozitive compatibile de tip C.
Cablu îmbrăcat în plastic, proiectat pentru durabilitate şi rezistenţă suplimentare.
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