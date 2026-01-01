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Producție oprită

USB-C la USB-C

DLC3522C/00

Cablu premium USB-C la USB-C

Cablu premium cu o lungime de 0,5 metri pentru flexibilitate sporită la încărcarea dispozitivelor compatibile cu USB-C

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Cablu premium USB-C la USB-C

  • Încărcare şi sincronizare

  • 0,5 m

  • Negru

Acceptă transferul de date prin USB 2.0

Acceptă rata de transfer de date de 480 Mbps prin USB 2.0 de mare viteză

Conector USB de tip C pentru încărcare rapidă

Conector USB de tip C pentru încărcare rapidă cu cele mai recente dispozitive compatibile de tip C.

Design flexibil şi durabil al cablului

Cablu îmbrăcat în plastic, proiectat pentru durabilitate şi rezistenţă suplimentare.

Specificaţii tehnice

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