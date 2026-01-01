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Producție oprită

USB-A la Lightning

DLC3106V/00

Cablu USB-A la Lightning

Conectează-ţi telefonul iPhone la Macbook pentru a sincroniza muzica, aplicaţiile, fotografiile, actualizările şi altele. Încarcă-ţi dispozitivul când este conectat – funcţionează şi cu încărcătorul USB existent de perete sau de maşină. Este un cablu excelent de rezervă sau de schimb!

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2 metri/6 ft lungime

Cablu USB-A la Lightning

  • Încărcare şi sincronizare

  • 2 m

Un cablu de rezervă sau de schimb excelent pentru cablul Apple Lightning

Un cablu de rezervă sau de schimb excelent pentru cablul Apple Lightning

Funcţionează cu încărcătoarele USB de perete sau auto existente

Funcţionează cu oricare dintre sursele de alimentare existente pe bază de USB – de perete, auto sau de la computer – pentru încărcare convenabilă oriunde ai nevoie.

Acceptă transferul de date prin USB 2.0

Acceptă rata de transfer de date de 480 Mbps prin USB 2.0 de mare viteză

Specificaţii tehnice

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