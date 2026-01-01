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Producție oprită
DLC3106V/00
Cablu USB-A la Lightning
Conectează-ţi telefonul iPhone la Macbook pentru a sincroniza muzica, aplicaţiile, fotografiile, actualizările şi altele. Încarcă-ţi dispozitivul când este conectat – funcţionează şi cu încărcătorul USB existent de perete sau de maşină. Este un cablu excelent de rezervă sau de schimb!
Încărcare şi sincronizare
2 m
Un cablu de rezervă sau de schimb excelent pentru cablul Apple Lightning
Funcţionează cu oricare dintre sursele de alimentare existente pe bază de USB – de perete, auto sau de la computer – pentru încărcare convenabilă oriunde ai nevoie.
Acceptă rata de transfer de date de 480 Mbps prin USB 2.0 de mare viteză
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