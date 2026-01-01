Livrare gratuită
30 de zile de retur gratuit
Producție oprită
DLC3106U/00
Cablu USB la Micro
Încarcă dispozitivul când este conectat şi funcţionează cu încărcătorul USB existent de perete sau de maşină. Este un cablu excelent de rezervă sau de schimb!
Încărcare şi sincronizare
2 m
Ia-l cu tine, ţine-l la birou sau înlocuieşte un cablu pe care l-ai pierdut, astfel încât să te poţi conecta şi să-ţi poţi încărca dispozitivul oricând ai nevoie.
Funcţionează cu oricare dintre sursele de alimentare existente pe bază de USB – de perete, auto sau de la computer – pentru încărcare convenabilă oriunde ai nevoie.
Recenzii