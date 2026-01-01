Cablu USB-A la Lightning

Conectează-ţi telefonul iPhone la Macbook pentru a sincroniza muzica, aplicaţiile, fotografiile, actualizările şi altele. Încarcă-ţi dispozitivul când este conectat – funcţionează şi cu încărcătorul USB existent de perete sau de maşină. Este un cablu excelent de rezervă sau de schimb!