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Producție oprită
DLC3104L/00
Cablu USB-C la Lightning
Conectează-ţi Phone-ul la Macbook pentru a sincroniza muzică, aplicaţii, fotografii, actualizări şi altele. Încarcă-ţi dispozitivul când este conectat – funcţionează şi cu încărcătorul USB-C existent de perete sau de maşină. Este un cablu excelent de rezervă sau de schimb!
Încărcare şi sincronizare
1,2 m
Funcţionează cu oricare dintre sursele de alimentare existente pe bază de USB – de perete, auto sau de la computer – pentru încărcare convenabilă oriunde ai nevoie.
Conector USB de tip C pentru încărcare rapidă cu cele mai recente dispozitive compatibile de tip C.
Un cablu de rezervă sau de schimb excelent pentru cablul Apple Lightning
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