ProduseAsistență

-15% la prima comandă

Livrare gratuită

30 de zile de retur gratuit

Informații de legalitate

Toate seriile

  • Afară cu mirosurile de mucegai, bun venit aromelor plăcute!
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Afară cu mirosurile de mucegai, bun venit aromelor plăcute!
  • Afară cu mirosurile de mucegai, bun venit aromelor plăcute!
  • Afară cu mirosurile de mucegai, bun venit aromelor plăcute!
  • Afară cu mirosurile de mucegai, bun venit aromelor plăcute!
  • Afară cu mirosurile de mucegai, bun venit aromelor plăcute!
  • Afară cu mirosurile de mucegai, bun venit aromelor plăcute!
  • Afară cu mirosurile de mucegai, bun venit aromelor plăcute!
  • Afară cu mirosurile de mucegai, bun venit aromelor plăcute!
  • Afară cu mirosurile de mucegai, bun venit aromelor plăcute!
  • Afară cu mirosurile de mucegai, bun venit aromelor plăcute!
  • Afară cu mirosurile de mucegai, bun venit aromelor plăcute!
  • Afară cu mirosurile de mucegai, bun venit aromelor plăcute!
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Afară cu mirosurile de mucegai, bun venit aromelor plăcute!
  • Afară cu mirosurile de mucegai, bun venit aromelor plăcute!
  • Afară cu mirosurile de mucegai, bun venit aromelor plăcute!
  • Afară cu mirosurile de mucegai, bun venit aromelor plăcute!
  • Afară cu mirosurile de mucegai, bun venit aromelor plăcute!
  • Afară cu mirosurile de mucegai, bun venit aromelor plăcute!
  • Afară cu mirosurile de mucegai, bun venit aromelor plăcute!
  • Afară cu mirosurile de mucegai, bun venit aromelor plăcute!
  • Afară cu mirosurile de mucegai, bun venit aromelor plăcute!
  • Afară cu mirosurile de mucegai, bun venit aromelor plăcute!
  • Afară cu mirosurile de mucegai, bun venit aromelor plăcute!

Seria 3000Dezumidificator de aer

DE3306/11

4.9
| (82) Recenzii | 100% recomandă acest produs
Afară cu mirosurile de mucegai, bun venit aromelor plăcute!
Acest dezumidificator puternic restabileşte nivelul optim de umiditate în câteva minute, în timp ce usucă hainele delicate mai rapid şi mai delicat. Infuzează aerul cu uleiurile esenţiale preferate şi bucură-te de o casă curată şi sănătoasă.
Vezi toate beneficiile

Dezumidificator cu distribuitor de arome proaspete

Afară cu mirosurile de mucegai, bun venit aromelor plăcute!

  • Dezumidifică aerul până la 34,3 l/24 h

  • Eficient în încăperi de până la 150 m3

  • De la HR 90% la 60% în doar 16 minute

  • Adaptare inteligentă la aerul interior

  • Ecologic, dar puternic

Reduce umiditatea, previne mucegaiul şi elimină mirosurile de mucegai

Reduce umiditatea, previne mucegaiul şi elimină mirosurile de mucegai

Dezvoltat pentru a restabili rapid un climat interior sănătos. Elimină eficient umezeala, combate mucegaiul, igrasia, condensul şi mirosurile de mucegai. Previne creşterea alergenilor şi îţi protejează casa de daunele legate de umiditate.

Îndepărtează până la 34,3 l/24 h (1) sau 62 sticle de apă (2)

Îndepărtează până la 34,3 l/24 h (1) sau 62 sticle de apă (2)

Extrage zilnic până la 34,3 litri de umiditate din aer, ideal pentru încăperi de până la 150 m³ (3). Reduce umiditatea de la nivelul nesănătos de 90% la nivelul confortabil de 60% în doar 16 minute (4). Recipientul spaţios de 4 l permite o funcţionare îndelungată fără golire frecventă.

Accesoriu de aromaterapie pentru a reîmprospăta casa

Accesoriu de aromaterapie pentru a reîmprospăta casa

Elimină mirosurile neplăcute de mucegai, covoare umede şi mobilier prin reducerea eficientă a umidităţii în exces. Infuzează aerul cu uleiurile tale esenţiale preferate pentru a te bucura de parfumuri răcoritoare şi plăcute.

Specificaţii tehnice

Obţine asistenţă pentru acest produs

Găseşte întrebări frecvente, manuale de utilizare, informaţii privind siguranţa şi sfaturi

Găseşte o piesă de schimb sau un accesoriu

Accesează piesele şi accesoriile

Piese de schimb şi accesorii

Recenzii

Aceste recenzii sunt gestionate de Bazaarvoice şi respectă Politica de autenticitate Bazaarvoice, care este susţinută de tehnologia antifraudă şi analiza umană. Poţi găsi detalii pe
Opiniile clienţilor oferite sub formă de evaluări ale produselor şi evaluări cu stele sunt utile pentru toţi clienţii. Acestea îţi permit să afli mai multe despre produs şi te ajută să iei o decizie de cumpărare. Orice client care a achiziţionat un produs online sau din magazin poate trimite o recenzie

4.9

din 5

82

Recenzii

100%

recomandă acest produs

3
2
1

30/05/2025

Polska

Polska

COŚ WSPANIAŁEGO 😍

[Ta recenzja została użyta jako cześć kampanii promocyjnej.] Urządzenie pozytywnie mnie zaskoczyło – wygląda nowocześnie, świetnie wpasowuje się w domowe wnętrze. Obsługa jest bardzo intuicyjna, a panel sterowania czytelny i wygodny. Po kilku dniach użytkowania zauważyłam, że powietrze w mieszkaniu stało się wyraźnie świeższe i przyjemniejsze do oddychania. Funkcja osuszania sprawdziła się szczególnie dobrze w łazience – wilgoć znika błyskawicznie. Urządzenie działa cicho, co jest dla mnie ogromnym plusem, zwłaszcza wieczorem. Polecam każdemu, kto ceni sobie komfort i zdrowe powietrze. #testowaniePhilips #testujprodukty.pl

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Seria 5000

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Seria 5000

29/05/2025

Polska

Polska

Skuteczny, cichy i niezawodny – Philips DE3306/11

[Ta recenzja została użyta jako cześć kampanii promocyjnej.] Testowałem osuszacz powietrza Philips DE3306/11 w swoim pokoju – pomieszczeniu, które wcześniej miało wyraźne tendencje do nadmiernej wilgotności, zwłaszcza przy suszeniu ubrań. Przez cały czas testów trzymałem w tym pokoju metalową suszarkę z praniem. Mimo to, nie pojawił się żaden grzyb ani zapach stęchlizny, co wcześniej było realnym zagrożeniem.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Seria 3000

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Seria 3000

28/05/2025

Polska

Polska

Philips DE5305/11 - serio robi robotę"

[Ta recenzja została użyta jako cześć kampanii promocyjnej.] Nie sądziłam, że osuszacz powietrza zrobi aż taką różnicę - a jednak! Używamy go głównie w łazience i przy suszeniu prania - wilgoć znika w kilka godzin, a w powietrzu od razu czuć różnicę. Praca urządzenia jest cicha, nie przeszkadza nawet wieczorem. Obsługa? Dziecinnie prosta - kilka przycisków i gotowe. Fajnie, że ma kółka, bo bez problemu można go przestawiać między pomieszczeniami. No i wygląda naprawdę estetycznie - nie trzeba go chować po kątach. Jeśli zastanawiasz się, czy warto - według mnie zdecydowanie tak. Komfort w domu na plus.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Seria 5000

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Seria 5000

Obține -15% reducere la abonare

  • Oferte exclusive și coduri de reducere
  • Acces la reducerile lunare
  • Sfaturi și trucuri pentru produsele Philips

Doresc să primesc comunicări promoționale despre produsele, serviciile, evenimentele și promoțiile Philips, pe baza preferințelor și comportamentului meu. Mă pot dezabona în orice moment.

  • Oferte exclusive și coduri de reducere
  • Acces la reducerile lunare
  • Sfaturi și trucuri pentru produsele Philips
Referințe

  1. (1) Testat de o terţă parte certificată la GB/T19411-2003 la 35°C şi 90% RH.

  2. (2) Calculat pe baza ratei RH, împărţit la cantitatea standard a unei sticle de apă potabilă de 550 ml.

  3. (3) Zonă de dezumidificare adecvată calculată la JEM1411:1998 (categoria de apartamente moderne din beton) cu înălţimea camerei de 2,5 m

  4. (4) Calculat: 20m3, de la 60% RH la 27°, testat de un laborator terţ în conformitate cu GB/T 19411-2003. Rezultatele pot diferi datorită ventilaţiei naturale, eliberării/absorbţiei umidităţii şi variaţiilor de temperatură.

  5. (5) În comparaţie cu uscarea naturală a cârpei la interior, test Philips.

  6. (6) Testat cu 20 de tricouri sintetice, test Philips

  7. (7) Calculat: potenţialul de încălzire globală (GWP) de R134a (1,300) şi R290 (&lt;3)