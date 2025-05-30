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Dezumidifică aerul până la 34,3 l/24 h
Eficient în încăperi de până la 150 m3
De la HR 90% la 60% în doar 16 minute
Adaptare inteligentă la aerul interior
Ecologic, dar puternic
Dezvoltat pentru a restabili rapid un climat interior sănătos. Elimină eficient umezeala, combate mucegaiul, igrasia, condensul şi mirosurile de mucegai. Previne creşterea alergenilor şi îţi protejează casa de daunele legate de umiditate.
Extrage zilnic până la 34,3 litri de umiditate din aer, ideal pentru încăperi de până la 150 m³ (3). Reduce umiditatea de la nivelul nesănătos de 90% la nivelul confortabil de 60% în doar 16 minute (4). Recipientul spaţios de 4 l permite o funcţionare îndelungată fără golire frecventă.
Elimină mirosurile neplăcute de mucegai, covoare umede şi mobilier prin reducerea eficientă a umidităţii în exces. Infuzează aerul cu uleiurile tale esenţiale preferate pentru a te bucura de parfumuri răcoritoare şi plăcute.
4.9
din 5
82
Recenzii
100%
recomandă acest produs
Tajka1312
30/05/2025
Polska
COŚ WSPANIAŁEGO 😍
[Ta recenzja została użyta jako cześć kampanii promocyjnej.] Urządzenie pozytywnie mnie zaskoczyło – wygląda nowocześnie, świetnie wpasowuje się w domowe wnętrze. Obsługa jest bardzo intuicyjna, a panel sterowania czytelny i wygodny. Po kilku dniach użytkowania zauważyłam, że powietrze w mieszkaniu stało się wyraźnie świeższe i przyjemniejsze do oddychania. Funkcja osuszania sprawdziła się szczególnie dobrze w łazience – wilgoć znika błyskawicznie. Urządzenie działa cicho, co jest dla mnie ogromnym plusem, zwłaszcza wieczorem. Polecam każdemu, kto ceni sobie komfort i zdrowe powietrze. #testowaniePhilips #testujprodukty.pl
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Acest review a fost făcut pentru Seria 5000
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Acest review a fost făcut pentru Seria 5000
Dawid99
29/05/2025
Polska
Skuteczny, cichy i niezawodny – Philips DE3306/11
[Ta recenzja została użyta jako cześć kampanii promocyjnej.] Testowałem osuszacz powietrza Philips DE3306/11 w swoim pokoju – pomieszczeniu, które wcześniej miało wyraźne tendencje do nadmiernej wilgotności, zwłaszcza przy suszeniu ubrań. Przez cały czas testów trzymałem w tym pokoju metalową suszarkę z praniem. Mimo to, nie pojawił się żaden grzyb ani zapach stęchlizny, co wcześniej było realnym zagrożeniem.
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Acest review a fost făcut pentru Seria 3000
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Acest review a fost făcut pentru Seria 3000
Szwedzia
28/05/2025
Polska
Philips DE5305/11 - serio robi robotę"
[Ta recenzja została użyta jako cześć kampanii promocyjnej.] Nie sądziłam, że osuszacz powietrza zrobi aż taką różnicę - a jednak! Używamy go głównie w łazience i przy suszeniu prania - wilgoć znika w kilka godzin, a w powietrzu od razu czuć różnicę. Praca urządzenia jest cicha, nie przeszkadza nawet wieczorem. Obsługa? Dziecinnie prosta - kilka przycisków i gotowe. Fajnie, że ma kółka, bo bez problemu można go przestawiać między pomieszczeniami. No i wygląda naprawdę estetycznie - nie trzeba go chować po kątach. Jeśli zastanawiasz się, czy warto - według mnie zdecydowanie tak. Komfort w domu na plus.
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Acest review a fost făcut pentru Seria 5000
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Acest review a fost făcut pentru Seria 5000
(1) Testat de o terţă parte certificată la GB/T19411-2003 la 35°C şi 90% RH.
(2) Calculat pe baza ratei RH, împărţit la cantitatea standard a unei sticle de apă potabilă de 550 ml.
(3) Zonă de dezumidificare adecvată calculată la JEM1411:1998 (categoria de apartamente moderne din beton) cu înălţimea camerei de 2,5 m
(4) Calculat: 20m3, de la 60% RH la 27°, testat de un laborator terţ în conformitate cu GB/T 19411-2003. Rezultatele pot diferi datorită ventilaţiei naturale, eliberării/absorbţiei umidităţii şi variaţiilor de temperatură.
(5) În comparaţie cu uscarea naturală a cârpei la interior, test Philips.
(6) Testat cu 20 de tricouri sintetice, test Philips
(7) Calculat: potenţialul de încălzire globală (GWP) de R134a (1,300) şi R290 (<3)