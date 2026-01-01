Bluetooth pentru apeluri hands-free

Toate unităţile Philips pentru maşină beneficiind de tehnologie Bluetooth sunt echipate cu modul Bluetooth pentru apeluri hands-free şi streaming de muzică de la telefoanele şi dispozitivele audio compatibile cu tehnologia Bluetooth. Procesul de sincronizare este la fel de uşor de realizat ca şi configurarea căştilor tipice cu Bluetooth. Puteţi transfera contactele de pe telefonul dvs. şi salva în sistem agenda dvs. de telefon preferată. Puteţi, de asemenea, să retransferaţi cu uşurinţă apelurile înapoi pe telefonul dvs. pentru conversaţii private. Cu Bluetooth, puteţi prelua fără complicaţii apeluri şi conduce în siguranţă păstrând ambele mâini pe volan.