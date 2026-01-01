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Producție oprită
DC350/12
Sistem muzical pentru directori executivi
Sistemul cu staţie de andocare Philips DC350 redă muzică de pe iPhone/iPod şi radio. Acesta are o staţie de andocare pentru iPhone/iPod pentru sincronizarea muzicii, calendarului şi listelor de pe PC. Receptorul Bluetooth® permite efectuarea de apeluri hands-free de la mobil sau streaming de muzică.
Toate unităţile Philips pentru maşină beneficiind de tehnologie Bluetooth sunt echipate cu modul Bluetooth pentru apeluri hands-free şi streaming de muzică de la telefoanele şi dispozitivele audio compatibile cu tehnologia Bluetooth. Procesul de sincronizare este la fel de uşor de realizat ca şi configurarea căştilor tipice cu Bluetooth. Puteţi transfera contactele de pe telefonul dvs. şi salva în sistem agenda dvs. de telefon preferată. Puteţi, de asemenea, să retransferaţi cu uşurinţă apelurile înapoi pe telefonul dvs. pentru conversaţii private. Cu Bluetooth, puteţi prelua fără complicaţii apeluri şi conduce în siguranţă păstrând ambele mâini pe volan.
Recenzii
Este necesar iPhone-ul pentru a utiliza funcţiile telefonului