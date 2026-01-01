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Producție oprită
DC295/12
Treziţi-vă cu o muzică excelentă
Treziţi-vă delicat cu muzică excelentă de pe iPod/ iPhone/iPad cu conectorul Lightning sau fiţi la curent cu ştirile de la radio. Învioraţi-vă dimineţile cu sunet de o claritate excepţională şi adăugaţi puţin stil dormitorului dvs. cu carcasa din aluminiu.
cu conector Lightning
pentru iPod/iPhone/iPad
FM, alarmă dublă
10 W, ceas şi alarmă de siguranţă
Conceput special pentru stilul de viaţă din prezent, acest radio cu ceas dispune de o alarmă dublă, care vă permite să setaţi ore diferite de alarmă pentru zile lucrătoare şi weekend sau chiar modifica setările alarmei pentru cupluri. Setările alarmei pot fi personalizate pentru aceleaşi ore de alarmă pe parcursul întregii săptămâni, de luni până duminică. Sau puteţi seta alarma pentru a vă trezi devreme în zilele lucrătoare, de luni până vineri, şi pentru a lenevi în pat sâmbăta şi duminica. Indiferent de varianta aleasă, datorită acestor funcţii confortabile nu mai trebuie să vă bateţi capul cu diferite ore de alarme în fiecare seară.
Digital Sound Control vă oferă posibilitatea de a preseta modurile Jazz, Rock, Pop sau Clasic pentru optimizarea intervalelor de frecvenţe pentru diferite stiluri muzicale. Fiecare mod foloseşte o tehnologie de egalizare pentru reglarea automată a balansului şi amplificarea celor mai importante frecvenţe pentru respectivul stil de muzică. Nu în ultimul rând, Digital Sound Control vă permite să vă bucuraţi din plin de muzica preferată, reglând balansul în funcţie de stilul de muzică ascultat.
Dynamic Bass Boost optimizează frecvenţele joase în funcţie de volum, prin simpla apăsare a unui buton. De obicei, frecvenţele joase ale basului se pierd când volumul este diminuat. Pentru a contracara acest efect, funcţia Dynamic Bass Boost amplifică nivelul basului, pentru ca dumneavoastră să vă puteţi bucura de un sunet consistent chiar şi atunci când reduceţi volumul.
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