Setare alarmă pentru zile lucrătoare/ weekend pentru a corespunde stilului dvs. de viaţă

Conceput special pentru stilul de viaţă din prezent, acest radio cu ceas dispune de o alarmă dublă, care vă permite să setaţi ore diferite de alarmă pentru zile lucrătoare şi weekend sau chiar modifica setările alarmei pentru cupluri. Setările alarmei pot fi personalizate pentru aceleaşi ore de alarmă pe parcursul întregii săptămâni, de luni până duminică. Sau puteţi seta alarma pentru a vă trezi devreme în zilele lucrătoare, de luni până vineri, şi pentru a lenevi în pat sâmbăta şi duminica. Indiferent de varianta aleasă, datorită acestor funcţii confortabile nu mai trebuie să vă bateţi capul cu diferite ore de alarme în fiecare seară.