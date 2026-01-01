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DC190/12
Treziţi-vă în acordurile pieselor preferate
Treziţi-vă cu muzica de pe iPod, cu sistemul cu staţie de andocare DC190 Philips. Având alarme duble, sistemul elegant cu finisaj lucios vă permite de asemenea să vă începeţi ziua cu muzică de pe alte dispozitive portabile prin intermediului Legăturii MP3.
Acest sistem are o putere de ieşire de 3 W RMS. RMS se referă la rădăcina pătrată medie, o unitate de măsură tipică pentru puterea sonoră sau, mai bine spus, pentru puterea electrică transferată de la un amplificator audio la un difuzor, care este măsurată în waţi. Valoarea puterii electrice furnizate difuzorului şi sensibilitatea acesteia determină puterea sonoră care este generată. Cu cât puterea în waţi este mai mare, cu atât este mai bună puterea sonoră emisă de boxă.
Conceput special pentru stilul de viaţă din prezent, acest radio cu ceas dispune de o alarmă dublă, care vă permite să setaţi ore diferite de alarmă pentru zile lucrătoare şi weekend sau chiar modifica setările alarmei pentru cupluri. Setările alarmei pot fi personalizate pentru aceleaşi ore de alarmă pe parcursul întregii săptămâni, de luni până duminică. Sau puteţi seta alarma pentru a vă trezi devreme în zilele lucrătoare, de luni până vineri, şi pentru a lenevi în pat sâmbăta şi duminica. Indiferent de varianta aleasă, datorită acestor funcţii confortabile nu mai trebuie să vă bateţi capul cu diferite ore de alarme în fiecare seară.
Recepţionaţi postul pe care doriţi să îl presetaţi, apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul de presetare pentru memorarea frecvenţei. Cu posturile radio presetate care pot fi salvate, puteţi accesa rapid postul de radio preferat fără a trebui să căutaţi manual frecvenţele de fiecare dată.
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