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Producție oprită

Boxe cinema Zenit

CSS5530G/12

Bucură-te de aspectul şi de senzaţia Zen

Bucură-te de simplitate pură cu boxele cinema Philips Zenit şi de un sunet natural şi echilibrat, de la un design din materiale moderne şi autentice. Gestionarea inteligentă a cablurilor şi boxele posterioare wireless asigură o experienţă sublimă şi lipsită de dezordine.

Vezi toate beneficiile

Fără cabluri şi fără dezordine

Bucură-te de aspectul şi de senzaţia Zen

  • Wireless 5.1 CH, spate şi subwoofer

  • Bluetooth® şi NFC

  • HDMI 4K-2K

Smartphone-uri cu funcţia NFC activată, pentru sincronizare Bluetooth

Smartphone-uri cu funcţia NFC activată, pentru sincronizare Bluetooth

Sincronizează dispozitive Bluetooth fără nicio problemă, cu tehnologia NFC (Near Field Communications), dintr-o singură atingere. Este suficient să atingi smartphone-ul sau tableta cu funcţia NFC activată în zona NFC a unei boxe pentru a porni boxa, a iniţia sincronizarea Bluetooth şi streamingul de muzică.

Gestionarea inteligentă a cablurilor pentru o cameră cu cabluri organizate

Boxe posterioare şi subwoofer wireless, pentru o instalare fără bătăi de cap

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