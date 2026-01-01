Bucură-te de aspectul şi de senzaţia Zen

Bucură-te de simplitate pură cu boxele cinema Philips Zenit şi de un sunet natural şi echilibrat, de la un design din materiale moderne şi autentice. Gestionarea inteligentă a cablurilor şi boxele posterioare wireless asigură o experienţă sublimă şi lipsită de dezordine.