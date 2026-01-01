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CSS5530G/12
Bucură-te de aspectul şi de senzaţia Zen
Bucură-te de simplitate pură cu boxele cinema Philips Zenit şi de un sunet natural şi echilibrat, de la un design din materiale moderne şi autentice. Gestionarea inteligentă a cablurilor şi boxele posterioare wireless asigură o experienţă sublimă şi lipsită de dezordine.
Wireless 5.1 CH, spate şi subwoofer
Bluetooth® şi NFC
HDMI 4K-2K
Sincronizează dispozitive Bluetooth fără nicio problemă, cu tehnologia NFC (Near Field Communications), dintr-o singură atingere. Este suficient să atingi smartphone-ul sau tableta cu funcţia NFC activată în zona NFC a unei boxe pentru a porni boxa, a iniţia sincronizarea Bluetooth şi streamingul de muzică.
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