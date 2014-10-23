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Sistemul dvs. mobil music theater
Simţiţi-vă muzica prin intermediul difuzoarelor stereo pentru maşină Philips CSP6911. Aceste difuzoare de 16x24 cm cu 3 căi au o putere maximă de 300 de W şi sunt echipate cu un con oval din polipropilenă cu un tweeter cu dom din PEI subţire, astfel încât dvs. să vă bucuraţi de detalii realiste ale muzicii şi de un bas profund.
6 x 9"
3 căi
Putere maximă 300 W
PEI (polieterimida) este materialul ideal pentru domuri de tweeter datorită masei reduse, rezistenţei la întindere ridicate, stabilităţii sporite şi toleranţei la temperaturi înalte. În interiorul tweeterului, diafragma mică (deschiderea domului) produce sunete de înaltă frecvenţă. Aceste domuri PEI pot reda chiar şi cele mai înalte note muzicale, pentru a îmbogăţi muzica dvs. cu sunete înalte calde şi pe gamă largă. Forma domului propagă sunetul peste tot pentru a putea asculta notele înalte din orice scaun din vehicul.
5.0
din 5
1
Recenzie
100%
recomandă acest produs
mates001
23/10/2014
Česká republika
tento produkt je dobre staveny ma krasny vykon 300W
tento produkt je ovalny proto jsem si ho vybral pac maj presny trar co potrebuji. a hlavne me nejvice na nich zaujal ten spickovy vykon 300W
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru CSP6911 Koaxiální reproduktor do auta
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru CSP6911 Koaxiální reproduktor do auta