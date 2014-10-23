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Producție oprită

Difuzor coaxial auto

CSP6911/00

5

| (1) Recenzie | 100% recomandă acest produs

Sistemul dvs. mobil music theater

Simţiţi-vă muzica prin intermediul difuzoarelor stereo pentru maşină Philips CSP6911. Aceste difuzoare de 16x24 cm cu 3 căi au o putere maximă de 300 de W şi sunt echipate cu un con oval din polipropilenă cu un tweeter cu dom din PEI subţire, astfel încât dvs. să vă bucuraţi de detalii realiste ale muzicii şi de un bas profund.

Vezi toate beneficiile

cu sunet stereo pe 3 căi pentru un sunet realist

Sistemul dvs. mobil music theater

  • 6 x 9"

  • 3 căi

  • Putere maximă 300 W

Putere de ieşire ridicată de 50 W RMS

Con oval din polipropilenă îmbogăţit, cu amplificare de bas profund

Con oval din polipropilenă îmbogăţit, cu amplificare de bas profund

Tweeter cu dom din PEI subţire care oferă un ton cald şi bogat

Tweeter cu dom din PEI subţire care oferă un ton cald şi bogat

PEI (polieterimida) este materialul ideal pentru domuri de tweeter datorită masei reduse, rezistenţei la întindere ridicate, stabilităţii sporite şi toleranţei la temperaturi înalte. În interiorul tweeterului, diafragma mică (deschiderea domului) produce sunete de înaltă frecvenţă. Aceste domuri PEI pot reda chiar şi cele mai înalte note muzicale, pentru a îmbogăţi muzica dvs. cu sunete înalte calde şi pe gamă largă. Forma domului propagă sunetul peste tot pentru a putea asculta notele înalte din orice scaun din vehicul.

Specificaţii tehnice

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5.0

din 5

1

Recenzie

100%

recomandă acest produs

4
3
2
1

23/10/2014

Česká republika

Česká republika

tento produkt je dobre staveny ma krasny vykon 300W

tento produkt je ovalny proto jsem si ho vybral pac maj presny trar co potrebuji. a hlavne me nejvice na nich zaujal ten spickovy vykon 300W

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru CSP6911 Koaxiální reproduktor do auta

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru CSP6911 Koaxiální reproduktor do auta

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