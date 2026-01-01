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CSP615/00
Sistemul dvs. mobil music theater
Simţiţi-vă muzica prin intermediul difuzoarelor stereo pentru maşină Philips CSP615. Aceste difuzoare de 16,5 cm cu 2 căi au o putere maximă de 210 W şi sunt echipate cu un con uşor din polipropilenă cu un tweeter cu dom din PEI subţire, pentru ca dvs. să vă bucuraţi de detaliile realiste ale muzicii cu un sunet clar.
16,5 cm (6,5")
Cu 2 direcţii
Putere maximă 210 W
În interiorul difuzorului, diafragma este amplasată peste o bobină mobilă pentru a produce forma de undă a semnalului odată ce acesta este primit. Aceasta transformă semnalul de undă în undă de sunet. Polipropilena este una dintre cele mai uşoare mase plastice inventate şi este un material excelent pentru diafragme de difuzoare datorită greutăţii, rezistenţei înalte, rigidităţii şi toleranţei la temperaturi înalte. Aceste conuri de polipropilenă oferă muzică de înaltă calitate, reacţionând chiar şi la cel mai slab semnal de sunet pentru a produce un sunet clar şi viu.
Materialul textil foarte sensibil conectează wooferul şi diafragma la cadrul difuzorului pentru a forma un sistem de suspensie surround. Atunci când un semnal de sunet ajunge la conul din woofer, ansamblul surround cu material textil aduce conul în poziţia iniţială pentru a putea primi un alt semnal de sunet. Astfel, wooferul poate capta orice semnal cu distorsiune minimă, oferindu-vă sunet clar şi uniform, indiferent de cât de tare sau încet se ascultă muzica.
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