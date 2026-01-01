Con uşor din polipropilenă care oferă sunet clar

În interiorul difuzorului, diafragma este amplasată peste o bobină mobilă pentru a produce forma de undă a semnalului odată ce acesta este primit. Aceasta transformă semnalul de undă în undă de sunet. Polipropilena este una dintre cele mai uşoare mase plastice inventate şi este un material excelent pentru diafragme de difuzoare datorită greutăţii, rezistenţei înalte, rigidităţii şi toleranţei la temperaturi înalte. Aceste conuri de polipropilenă oferă muzică de înaltă calitate, reacţionând chiar şi la cel mai slab semnal de sunet pentru a produce un sunet clar şi viu.