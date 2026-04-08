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Cafea
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Cheie pentru setarea de măcinare
Asistență
CRP964
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Ai acces instantaneu la manuale, asistenţă personalizată şi multe altele. În plus, este rapid şi uşor.
Folosind cheia pentru setarea de măcinare, poţi regla setările râşniţei pentru a obţine cafea care este perfect personalizată pe gustul tău.
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