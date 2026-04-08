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Cheie pentru setarea de măcinare

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Cheie pentru setarea de măcinare

CRP964

Cheie pentru setarea de măcinare

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Manuale şi documentaţie

Folosind cheia pentru setarea de măcinare, poţi regla setările râşniţei pentru a obţine cafea care este perfect personalizată pe gustul tău.

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  • 8 April 2026

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