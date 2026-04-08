-15% la prima comandă
Livrare gratuită
30 de zile de retur gratuit
Informații de legalitate
Cafea
Toate seriile
Filtru permanent pentru cafea
Asistență
CRP727
Accesează magazinul
Conectează-te sau creează un cont
Ai acces instantaneu la manuale, asistenţă personalizată şi multe altele. În plus, este rapid şi uşor.
Acest filtru de cafea reutilizabil elimină necesitatea filtrelor de cafea din hârtie şi este potrivit pentru orice cafetieră care funcţionează cu filtru de cafea de dimensiunea 1x4
Contactează Philips
Ne face plăcere să te ajutăm