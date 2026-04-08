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Filtru permanent pentru cafea

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Filtru permanent pentru cafea

CRP727

Filtru permanent pentru cafea

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Manuale şi documentaţie

Acest filtru de cafea reutilizabil elimină necesitatea filtrelor de cafea din hârtie şi este potrivit pentru orice cafetieră care funcţionează cu filtru de cafea de dimensiunea 1x4

  • PDF fişier
  • 8 April 2026

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