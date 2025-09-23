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CP9949
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Acest suport de filtru susţine filtrul de hârtie sau filtrul permanent cu dimensiunea 1x4 pentru aparatul de cafea Grind & Brew. Este uşor de detaşat şi foarte uşor de curăţat
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