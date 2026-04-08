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Viva Collection Recipient pentru pulpă
Asistență
CP9561
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Pulpa va fi colectată în singurul loc în care ar trebui să se afle: în recipientul pentru pulpă al storcătorului de fructe Philips. Prin urmare, nu mai este nevoie să îndepărtezi pulpa de pe alte componente, cum ar fi de pe capac. Are un design rotund şi suprafeţe netede
Viva CollectionStorcător
Viva CollectionStorcător de fructe