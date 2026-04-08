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Viva Collection Recipient pentru pulpă

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Viva CollectionRecipient pentru pulpă

CP9561

Viva Collection Recipient pentru pulpă

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Manuale şi documentaţie

Pulpa va fi colectată în singurul loc în care ar trebui să se afle: în recipientul pentru pulpă al storcătorului de fructe Philips. Prin urmare, nu mai este nevoie să îndepărtezi pulpa de pe alte componente, cum ar fi de pe capac. Are un design rotund şi suprafeţe netede

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  • 8 April 2026

Piese de schimb şi accesorii