ProduseAsistență

-15% la prima comandă

Livrare gratuită

30 de zile de retur gratuit

Informații de legalitate

Toate seriile

Philips Saeco Sertar pentru zaţ de cafea

Asistență

Philips SaecoSertar pentru zaţ de cafea

CP9004

Philips Saeco Sertar pentru zaţ de cafea

Accesează magazinul

Conectează-te sau creează un cont

Înregistrează-ţi produsul

Ai acces instantaneu la manuale, asistenţă personalizată şi multe altele. În plus, este rapid şi uşor.

Înregistrează produsul

Manuale şi documentaţie

Sertarul de cafea intern colectează pulberea de cafea utilizată. Piesa este uşor de detaşat şi curăţat. Compatibil cu modelele Intelia, Intuita, Moltio şi Xelsis din anul 2017

  • PDF fişier
  • 8 April 2026

Contactează Philips

Ne face plăcere să te ajutăm