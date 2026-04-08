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Philips Saeco Sertar pentru zaţ de cafea
Asistență
CP9004
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Sertarul de cafea intern colectează pulberea de cafea utilizată. Piesa este uşor de detaşat şi curăţat. Compatibil cu modelele Intelia, Intuita, Moltio şi Xelsis din anul 2017
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