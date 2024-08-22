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CP6686
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Cu tehnologia ProBlend 6 3D, 1400 de waţi de putere şi turaţii de până la 35.000 RPM, te vei bucura de smoothie-uri şi amestecuri mai fine, cu gustul şi textura perfecte. S-a demonstrat că motivează utilizatorii să-şi crească aportul de fructe şi legume din dietă.