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Accesoriu de ştergere

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Accesoriu de ştergere

CP0720

Accesoriu de ştergere

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Manuale şi documentaţie

Utilizează-l împreună cu capul de aspirare pentru a aspira şi şterge simultan. Umple rezervorul de apă cu apă şi/sau detergent. Lavetele din microfibră fixate pe partea inferioară a rezervorului vor menţine un nivel optim de umiditate, oferind curăţare temeinică.

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  • 8 April 2026