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CP0720
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Ai acces instantaneu la manuale, asistenţă personalizată şi multe altele. În plus, este rapid şi uşor.
Utilizează-l împreună cu capul de aspirare pentru a aspira şi şterge simultan. Umple rezervorul de apă cu apă şi/sau detergent. Lavetele din microfibră fixate pe partea inferioară a rezervorului vor menţine un nivel optim de umiditate, oferind curăţare temeinică.