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Carafă de lapte completă
Asistență
CP0586
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Această carafă de lapte completă menţine laptele proaspăt. Carafa poate fi depozitată cu uşurinţă inclusiv în frigider. Compatibilă cu modelul Xelsis din anul 2017
Cupă de măsurare a cafelei
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