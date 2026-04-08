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Carafă de lapte completă

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Carafă de lapte completă

CP0586

Carafă de lapte completă

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Manuale şi documentaţie

Această carafă de lapte completă menţine laptele proaspăt. Carafa poate fi depozitată cu uşurinţă inclusiv în frigider. Compatibilă cu modelul Xelsis din anul 2017

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  • 8 April 2026

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