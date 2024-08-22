ProduseAsistență

-15% la prima comandă

Livrare gratuită

30 de zile de retur gratuit

Informații de legalitate

Toate seriile

Capac pentru tava de scurgere

Producție oprită

Asistență

Capac pentru tava de scurgere

CP0509

Capac pentru tava de scurgere

Producție oprită

Accesează magazinul

Conectează-te sau creează un cont

Înregistrează-ţi produsul

Ai acces instantaneu la manuale, asistenţă personalizată şi multe altele. În plus, este rapid şi uşor.

Înregistrează produsul

Manuale şi documentaţie

Capac rezistent pentru tava de scurgere pentru amplasarea stabilă a ceştilor. Compatibil cu Picobaristo (seria SM) şi seria Philips5000.

  • PDF fişier
  • 22 August 2024

Contactează Philips

Ne face plăcere să te ajutăm