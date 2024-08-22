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Capac pentru tava de scurgere
Producție oprită
Asistență
CP0509
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Capac rezistent pentru tava de scurgere pentru amplasarea stabilă a ceştilor. Compatibil cu Picobaristo (seria SM) şi seria Philips5000.
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