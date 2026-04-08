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Carafă de lapte completă
Asistență
CP0355
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Această carafă de lapte completă, ce include tub de lapte, îţi oferă lapte spumos şi delicios. Carafa poate fi depozitată cu uşurinţă şi în frigider. Este compatibilă cu Incanto şi Picobaristo (seria SM)
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