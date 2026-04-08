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Carafă de lapte completă

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Carafă de lapte completă

CP0355

Carafă de lapte completă

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Manuale şi documentaţie

Această carafă de lapte completă, ce include tub de lapte, îţi oferă lapte spumos şi delicios. Carafa poate fi depozitată cu uşurinţă şi în frigider. Este compatibilă cu Incanto şi Picobaristo (seria SM)

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  • 8 April 2026

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