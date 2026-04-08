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Recipient pentru lapte

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Recipient pentru lapte

CP0154/01

Recipient pentru lapte

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Manuale şi documentaţie

Acest recipient transparent pentru lapte este compatibil carafa de lapte completă de pe Philips seria 4000, seria Incanto, seria GranBaristo, seria PicoBaristo, seria EP şi seria Philips5000.

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  • 8 April 2026

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