ProduseAsistență

-15% la prima comandă

Livrare gratuită

30 de zile de retur gratuit

Informații de legalitate

Toate seriile

  • Fotografie produs faţă
  • Imagine primară
  • Fotografie produs faţă
  • Imagine primară

Producție oprită

Sistem audio video pentru maşină

CED1900BT/12

5

| (1) Recenzie | 100% recomandă acest produs

Experimentaţi muzica live cu imagine video în maşina dvs.

Philips CED1900BT este echipat cu un afişaj color de 6,2" pentru redarea clipurilor video şi a fotografiilor, fiind dispozitivul perfect pentru divertisment în maşină. De asemenea, bucuraţi-vă de filme şi muzică din surse multiple şi nu rataţi niciun apel, datorită receptorului Bluetooth® încorporat.

Vezi toate beneficiile

Obsedat de sunet

Experimentaţi muzica live cu imagine video în maşina dvs.

  • ecran tactil de 15,7 cm (6,2")

  • Bluetooth

Receptor Bluetooth încorporat pentru apeluri şi streaming de muzică

Receptor Bluetooth încorporat pentru apeluri şi streaming de muzică

Funcţia Bluetooth hands-free vă permite să vă utilizaţi telefonul mobil în siguranţă, în timp ce conduceţi şi nu trebuie să rataţi apelurile importante. Cu emiţătorul Bluetooth® încorporat puteţi, de asemenea, transmite fişierele de muzică de pe telefonul dvs. pe sistemul de divertisment pentru maşină.

USB Direct pentru redarea muzicii MP3/WMA

USB Direct pentru redarea muzicii MP3/WMA

Folosind modul USB Direct, conectaţi, pur şi simplu, echipamentul USB la portul USB port pe dispozitivul dvs. Philips şi muzica dvs. digitală va fi redată direct de pe dispozitivul Philips.

Ieşire audio pentru adăugare amplificator

Specificaţii tehnice

Obţine asistenţă pentru acest produs

Găseşte întrebări frecvente, manuale de utilizare, informaţii privind siguranţa şi sfaturi

Recenzii

Aceste recenzii sunt gestionate de Bazaarvoice şi respectă Politica de autenticitate Bazaarvoice, care este susţinută de tehnologia antifraudă şi analiza umană. Poţi găsi detalii pe
Opiniile clienţilor oferite sub formă de evaluări ale produselor şi evaluări cu stele sunt utile pentru toţi clienţii. Acestea îţi permit să afli mai multe despre produs şi te ajută să iei o decizie de cumpărare. Orice client care a achiziţionat un produs online sau din magazin poate trimite o recenzie

5.0

din 5

1

Recenzie

100%

recomandă acest produs

4
3
2
1

15/04/2019

Україна

Україна

Эта техника отличная!!!

Цена и качество, любителям хорошего звука и качественного видео рекомендуется!!!!

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru CED1900BT Car audio video system

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru CED1900BT Car audio video system

Obține -15% reducere la abonare

  • Oferte exclusive și coduri de reducere
  • Acces la reducerile lunare
  • Sfaturi și trucuri pentru produsele Philips

Aş dori să primesc comunicări promoţionale – pe baza preferinţelor şi comportamentului meu – despre produsele, serviciile, evenimentele şi promoţiile Philips. Mă pot dezabona oricând cu uşurinţă!

  • Oferte exclusive și coduri de reducere
  • Acces la reducerile lunare
  • Sfaturi și trucuri pentru produsele Philips