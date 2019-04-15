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Producție oprită
CED1900BT/12
Experimentaţi muzica live cu imagine video în maşina dvs.
Philips CED1900BT este echipat cu un afişaj color de 6,2" pentru redarea clipurilor video şi a fotografiilor, fiind dispozitivul perfect pentru divertisment în maşină. De asemenea, bucuraţi-vă de filme şi muzică din surse multiple şi nu rataţi niciun apel, datorită receptorului Bluetooth® încorporat.
ecran tactil de 15,7 cm (6,2")
Bluetooth
Funcţia Bluetooth hands-free vă permite să vă utilizaţi telefonul mobil în siguranţă, în timp ce conduceţi şi nu trebuie să rataţi apelurile importante. Cu emiţătorul Bluetooth® încorporat puteţi, de asemenea, transmite fişierele de muzică de pe telefonul dvs. pe sistemul de divertisment pentru maşină.
Folosind modul USB Direct, conectaţi, pur şi simplu, echipamentul USB la portul USB port pe dispozitivul dvs. Philips şi muzica dvs. digitală va fi redată direct de pe dispozitivul Philips.
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5.0
din 5
1
Recenzie
100%
recomandă acest produs
Pricolisc
15/04/2019
Україна
Эта техника отличная!!!
Цена и качество, любителям хорошего звука и качественного видео рекомендуется!!!!
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru CED1900BT Car audio video system
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru CED1900BT Car audio video system