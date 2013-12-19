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Producție oprită

Cameră video HD

CAM295WH/00

4.5

| (2) Recenzii | 100% recomandă acest produs

Capturarea şi partajarea momentelor extraordinare - cu uşurinţă

Realizarea de filme şi fotografii Full HD este floare la ureche cu această cameră video ESee CAM295. Ecranul său tactil de 3” vă oferă control intuitiv, în timp ce editarea instantanee şi imprimarea rapidă vă permit să partajaţi ceea ce doriţi imediat, pe TV şi online.

Vezi toate beneficiile

Cu control ecranului tactil

Capturarea şi partajarea momentelor extraordinare - cu uşurinţă

Editor instantaneu de clipuri video pentru editarea simplă pe camera video

Înregistrare în format dublu pentru full HD şi formate adecvate pentru e-mail

Înregistrare în format dublu pentru full HD şi formate adecvate pentru e-mail

Clipurile video full HD sunt extraordinar de vizionat pe televizoarele HD. Dar dacă doriţi să trimiteţi clipul video prin e-mail sau să îl partajaţi online, fişierul HD mare va trebui comprimat şi convertit într-un format adecvat pentru e-mail. Camera video vă scuteşte de aceste complicaţii, oferind înregistrare în format dublu. Activaţi această funcţie şi clipurile dvs. video sunt înregistrate simultan în două formate – full HD (1080p) şi format QWVGA (240p) adecvat pentru e-mail. Aceasta vă permite să vă bucuraţi la maxim de clipurile dvs. video pe televizorul HD şi vă oferă un format pe care îl puteţi partaja imediat electronic.

Partajare rapidă pentru trimitere prin e-mail şi postare pe Facebook/YouTube

Partajare rapidă pentru trimitere prin e-mail şi postare pe Facebook/YouTube

Cu software-ul Windows încorporat vă puteţi posta filmele pe site-uri Web precum YouTube, Facebook, Twitter şi Vimeo fără probleme. Pentru utilizatorii de Mac, puteţi organiza, edita şi partaja cu uşurinţă cu iMovie de pe iLife. Prin intermediul unei tehnici de compresie avansate, formatul video HD (H.264) utilizat de camerele video Philips poate genera fişiere mai mici decât cele ale camerelor video, camerelor digitale şi telefoanelor mobile standard fără nicio diminuare a calităţii clipului video, astfel încât să le puteţi partaja mai rapid! Aceste fişiere pot fi, de asemenea, utilizate de alte programe precum iPhoto şi Windows Movie Maker.

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4.5

din 5

2

Recenzii

100%

recomandă acest produs

3
2
1

19/12/2013

Polska

Polska

Montaz fragmentow filmow, zdjec w calosc (edycja).

Latwa obsluga, jakosc filmow HD i SD. Stosunek jakosci do ceny bdb.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru CAM295WH Kamera HD

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru CAM295WH Kamera HD

07/11/2013

Polska

Polska

Kamera jest ok tylko..

Witam używam kamerki Philipsa od jakiegoś czasu i muszę przyznać iż nagrywanie filmów jest w dość dobrej jakości . Tylko przy mocniejszym zbliżeniu obraz zaczyna pływać i już nie widać tak ostro . Z drugiej strony patrząc za takie pieniądze kamerka jest OK trzeba tylko pamiętać aby kupić kartę pamięci klasy 10 bo na innych filmy się zacinają . Pozdrawiam Robert

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru CAM295WH Kamera HD

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru CAM295WH Kamera HD

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