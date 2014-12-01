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Producție oprită

Cameră video HD

CAM295BL/00

4.6

| (8) Recenzii | 100% recomandă acest produs

Capturarea şi partajarea momentelor extraordinare - cu uşurinţă

Realizarea de filme şi fotografii Full HD este o cinch cu această cameră video ESee CAM300. Ecranul său tactil de 3” vă oferă control intuitiv, în timp ce editarea instantanee şi imprimarea rapidă vă permit să partajaţi ceea ce doriţi imediat, pe TV şi online.

Vezi toate beneficiile

Cu control ecranului tactil

Capturarea şi partajarea momentelor extraordinare - cu uşurinţă

Design redus şi subţire pentru a încăpea cu uşurinţă în buzunar

Mufă USB integrată pentru conectare fără probleme la PC/Mac

Mufă USB integrată pentru conectare fără probleme la PC/Mac

Durata de viaţă foarte mare a bateriei vă permite să capturaţi mai mult

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4.6

din 5

8

Recenzii

100%

recomandă acest produs

3
2
1

01/12/2014

Polska

Polska

Super kamera Philipsa !!

Polecam wszystkim tą kamerkę ! Można na prawdę nakręcić wysokiej jakości filmy w FULL HD oraz SPORT HD! Przy dziennym oświetleniu kamera dorównuje tym za 500-1000zł . Przydatna funkcja Makro: Szybko wychwytuje zmianę odległości Filmy w Sport HD totalne mistrzostwo !!!!! Jedyną wadą jest długie ładowanie przez port USB w komputerze - 5,5 godziny !

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru CAM295BL Kamera HD

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru CAM295BL Kamera HD

01/12/2014

Polska

Polska

Super kamera Philipsa !!

Polecam wszystkim tą kamerkę ! Można na prawdę nakręcić wysokiej jakości filmy w FULL HD oraz SPORT HD! Przy dziennym oświetleniu kamera dorównuje tym za 500-1000zł . Przydatna funkcja Makro: Szybko wychwytuje zmianę odległości Filmy w Sport HD totalne mistrzostwo !!!!! Jedyną wadą jest długie ładowanie przez port USB w komputerze - 5,5 godziny !

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru CAM295BL Kamera HD

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru CAM295BL Kamera HD

17/12/2013

Polska

Polska

Super kamerka

Rewelacyjny sprzęt za rozsądną cenę. Polecam serdecznie!

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru CAM295BL Kamera HD

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru CAM295BL Kamera HD

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