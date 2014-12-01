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Capturarea şi partajarea momentelor extraordinare - cu uşurinţă
Realizarea de filme şi fotografii Full HD este o cinch cu această cameră video ESee CAM300. Ecranul său tactil de 3” vă oferă control intuitiv, în timp ce editarea instantanee şi imprimarea rapidă vă permit să partajaţi ceea ce doriţi imediat, pe TV şi online.
4.6
din 5
8
Recenzii
100%
recomandă acest produs
Quba992
01/12/2014
Polska
Super kamera Philipsa !!
Polecam wszystkim tą kamerkę ! Można na prawdę nakręcić wysokiej jakości filmy w FULL HD oraz SPORT HD! Przy dziennym oświetleniu kamera dorównuje tym za 500-1000zł . Przydatna funkcja Makro: Szybko wychwytuje zmianę odległości Filmy w Sport HD totalne mistrzostwo !!!!! Jedyną wadą jest długie ładowanie przez port USB w komputerze - 5,5 godziny !
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru CAM295BL Kamera HD
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru CAM295BL Kamera HD
Quba992
01/12/2014
Polska
Super kamera Philipsa !!
Polecam wszystkim tą kamerkę ! Można na prawdę nakręcić wysokiej jakości filmy w FULL HD oraz SPORT HD! Przy dziennym oświetleniu kamera dorównuje tym za 500-1000zł . Przydatna funkcja Makro: Szybko wychwytuje zmianę odległości Filmy w Sport HD totalne mistrzostwo !!!!! Jedyną wadą jest długie ładowanie przez port USB w komputerze - 5,5 godziny !
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru CAM295BL Kamera HD
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru CAM295BL Kamera HD
kruchtet
17/12/2013
Polska
Super kamerka
Rewelacyjny sprzęt za rozsądną cenę. Polecam serdecznie!
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru CAM295BL Kamera HD
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru CAM295BL Kamera HD