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CAM200WH/00
Pur şi simplu parcurgeţi momentele minunate pe televizor sau Web
Philips ESee CAM200 vă permite să efectuaţi clipuri video şi fotografii cu uşurinţă şi oferă un nou nivel de simplitate pentru partajare. Glisaţi pe ecranul tactil de 3" pentru a vă partaja fotografiile pe televizor sau Internet - instantaneu, wireless.
Capturaţi şi bucuraţi-vă de clipuri video de înaltă definiţie completă (full HD 1080p). „1080” se referă la rezoluţia de afişare, din punctul de vedere al numărului de linii orizontale pe ecran. „p” înseamnă scanare progresivă sau apariţia secvenţială a liniilor în fiecare cadru. 1080p oferă calitate video superioară faţă de telefoanele mobile şi camerele foto digitale tipice. În plus, camera video utilizează acelaşi format video ca şi playerele şi discurile Blu-ray – H.264. Acest format foarte sofisticat asigură calitate HD superbă a imaginilor, permiţându-vă să savuraţi amintiri de o claritate excepţională în format video.
Sistemul antivibraţii avansat vă permite să realizaţi clipuri video extraordinare pe care veţi fi întotdeauna mândru să le partajaţi. Clipurile video stabile şi nedistorsionate sunt asigurate prin senzori giroscopici prevăzuţi cu algoritmi avansaţi. Senzorii măsoară distanţa dintre sol şi obiectivul camerei şi face corecţiile necesare ori de câte ori camera video se mişcă. Această tehnologie avansată asigură imagini fără neclarităţi de fiecare dată, permiţându-vă să capturaţi cele mai bune momente din viaţă în clipuri video uimitoare.
Camera video are Wi-Fi încorporat, permiţându-vă să partajaţi fotografii şi clipuri video instantaneu – fără calculator şi fără fire. Camera video se conectează wireless la dispozitive Philips SimplyShare şi televizoare, playere Blu-ray, playere media în reţea, sisteme home cinema şi rame foto compatibile DLNA, permiţându-vă să vă bucuraţi de momentele preferate pe un ecran mai mare. De asemenea, puteţi încărca fotografiile şi filmele pe site-uri de Internet, cu aplicaţii încorporate, uşor de utilizat pentru Facebook, Twitter, YouTube şi Picassa. Philips ESee face partajarea cu adevărat simplă.
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