Realizaţi clipuri video mai precise şi mai stabile cu sistemul antivibraţii avansat

Sistemul antivibraţii avansat vă permite să realizaţi clipuri video extraordinare pe care veţi fi întotdeauna mândru să le partajaţi. Clipurile video stabile şi nedistorsionate sunt asigurate prin senzori giroscopici prevăzuţi cu algoritmi avansaţi. Senzorii măsoară distanţa dintre sol şi obiectivul camerei şi face corecţiile necesare ori de câte ori camera video se mişcă. Această tehnologie avansată asigură imagini fără neclarităţi de fiecare dată, permiţându-vă să capturaţi cele mai bune momente din viaţă în clipuri video uimitoare.