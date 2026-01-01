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        Producție oprită

        Cameră video HD

        CAM150PK/00

        Capturarea şi partajarea momentelor extraordinare - cu uşurinţă

        Robustă şi rezistentă la apă, camera video ESee CAM150 este extraordinară la interior şi la exterior, chiar şi în apă sau pe zăpadă. Sistemul antivibraţii avansat asigură cele mai clare clipuri video, în timp ce înregistrarea în format dublu oferă atât HD, cât şi formate adecvate pentru e-mail pentru partajare uşoară în orice moment.

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        Chiar şi în apă sau pe zăpadă

        Capturarea şi partajarea momentelor extraordinare - cu uşurinţă

        Partajare rapidă pentru trimitere prin e-mail şi postare pe Facebook/YouTube

        Partajare rapidă pentru trimitere prin e-mail şi postare pe Facebook/YouTube

        Cu software-ul Windows încorporat vă puteţi posta filmele pe site-uri Web precum YouTube, Facebook, Twitter şi Vimeo fără probleme. Pentru utilizatorii de Mac, puteţi organiza, edita şi partaja cu uşurinţă cu iMovie de pe iLife. Prin intermediul unei tehnici de compresie avansate, formatul video HD (H.264) utilizat de camerele video Philips poate genera fişiere mai mici decât cele ale camerelor video, camerelor digitale şi telefoanelor mobile standard fără nicio diminuare a calităţii clipului video, astfel încât să le puteţi partaja mai rapid! Aceste fişiere pot fi, de asemenea, utilizate de alte programe precum iPhoto şi Windows Movie Maker.

        Conectare directă la televizor prin HDMI pentru vizualizarea clipurilor video la înaltă definiţie

        Conectare directă la televizor prin HDMI pentru vizualizarea clipurilor video la înaltă definiţie

        Design redus şi subţire pentru a încăpea cu uşurinţă în buzunar

        Specificaţii tehnice

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