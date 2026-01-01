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Producție oprită

Cameră video HD

CAM102SL/00

Capturarea şi partajarea momentelor extraordinare - cu uşurinţă

Camera video ESee CAM102 vă oferă amintiri care rămân extraordinar de clare - cu înregistrare full HD. Realizaţi clipuri video la atingerea unui buton şi partajaţi-le instantaneu pe televizor şi online. Conectaţi fără probleme la dispozitive cu mufa USB integrată.

Vezi toate beneficiile

Retrăiţi amintirile în HD

Capturarea şi partajarea momentelor extraordinare - cu uşurinţă

Funcţionare la o singură atingere pentru capturarea instantanee a momentelor minunate

Funcţionare la o singură atingere pentru capturarea instantanee a momentelor minunate

Nu mai rataţi niciodată un moment minunat. Cu intervalul de pornire rapid al camerei video de la Philips, puteţi începe să capturaţi instantaneu. Graţie câtorva caracteristici avansate, precum viteza ridicată a procesorului şi procesarea dedicată a semnalului, pornirea camerei video de la Philips durează numai două secunde. Butoanele sunt concepute cu gândul la simplitate, astfel încât tot ce trebuie să faceţi este să apăsaţi un buton pentru a începe să filmaţi la definiţie înaltă. Prin intermediul camerei video de la Philips sunteţi oricând pregătit să capturaţi evenimente surprinzătoare, fără să pierdeţi nimic.

Partajare rapidă pentru trimitere prin e-mail şi postare pe Facebook/YouTube

Partajare rapidă pentru trimitere prin e-mail şi postare pe Facebook/YouTube

Cu software-ul Windows încorporat vă puteţi posta filmele pe site-uri Web precum YouTube, Facebook, Twitter şi Vimeo fără probleme. Pentru utilizatorii de Mac, puteţi organiza, edita şi partaja cu uşurinţă cu iMovie de pe iLife. Prin intermediul unei tehnici de compresie avansate, formatul video HD (H.264) utilizat de camerele video Philips poate genera fişiere mai mici decât cele ale camerelor video, camerelor digitale şi telefoanelor mobile standard fără nicio diminuare a calităţii clipului video, astfel încât să le puteţi partaja mai rapid! Aceste fişiere pot fi, de asemenea, utilizate de alte programe precum iPhoto şi Windows Movie Maker.

Conectare directă la televizor prin HDMI pentru vizualizarea clipurilor video la înaltă definiţie

Conectare directă la televizor prin HDMI pentru vizualizarea clipurilor video la înaltă definiţie

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