Slot pentru card micro SD pentru până la 32 GB de 16 ore de clipuri video HD

Acum puteţi captura cât de mult doriţi prin intermediul slotului pentru card micro SD al camerei video de la Philips. Având dimensiune redusă, dar capacitate de stocare mare, cardurile micro SD stochează în siguranţă toate clipurile video şi fotografiile dvs. Dimensiunea redusă înseamnă, de asemenea, că puteţi lua mai multe cu dvs. fără probleme. Slotul de card al camerei video acceptă convenabil toate cardurile micro SD universale, permiţându-vă să extindeţi memoria cu până la 32 GB, ceea ce înseamnă 16 ore de clipuri video la înaltă definiţie. Începeţi să filmaţi printr-o simplă apăsare de buton.