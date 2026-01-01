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Producție oprită
CAM102SB/00
Capturarea şi partajarea momentelor extraordinare - cu uşurinţă
Camera video ESee CAM102 vă oferă amintiri care rămân extraordinar de clare - cu înregistrare full HD. Realizaţi clipuri video la atingerea unui buton şi partajaţi-le instantaneu pe televizor şi online. Conectaţi fără probleme la dispozitive cu mufa USB integrată.
Acum puteţi captura cât de mult doriţi prin intermediul slotului pentru card micro SD al camerei video de la Philips. Având dimensiune redusă, dar capacitate de stocare mare, cardurile micro SD stochează în siguranţă toate clipurile video şi fotografiile dvs. Dimensiunea redusă înseamnă, de asemenea, că puteţi lua mai multe cu dvs. fără probleme. Slotul de card al camerei video acceptă convenabil toate cardurile micro SD universale, permiţându-vă să extindeţi memoria cu până la 32 GB, ceea ce înseamnă 16 ore de clipuri video la înaltă definiţie. Începeţi să filmaţi printr-o simplă apăsare de buton.
Capturaţi şi bucuraţi-vă de clipuri video de înaltă definiţie completă (full HD 1080p). „1080” se referă la rezoluţia de afişare, din punctul de vedere al numărului de linii orizontale pe ecran. „p” înseamnă scanare progresivă sau apariţia secvenţială a liniilor în fiecare cadru. 1080p oferă calitate video superioară faţă de telefoanele mobile şi camerele foto digitale tipice. În plus, camera video utilizează acelaşi format video ca şi playerele şi discurile Blu-ray – H.264. Acest format foarte sofisticat asigură calitate HD superbă a imaginilor, permiţându-vă să savuraţi amintiri de o claritate excepţională în format video.
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